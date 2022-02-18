"ПСЖ" предложил сумасшедшую зарплату Мбаппе - СМИ

Французский ПСЖ всеми способами пытается удержать нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе и готов предложить звездному футболисту невероятную зарплату в надежде, что тот решит продолжить свою карьеру в Париже, сообщает УНИАН.

Как пишет издание The Independent, руководство ПСЖ готово платить форварду около одного миллиона фунтов в неделю или 50 миллионов фунтов в год, что может сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Таким способом парижане хотят отбить интерес со стороны других клубов, включая мадридский "Реал".

Стоит отметить, что действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года. Уже этим летом самый дорогой футболист планеты может покинуть клуб бесплатно.

ПСЖ привлекает возможные методы, чтобы уговорить Мбаппе не покидать Париж. Даже президент Франции Эмманюэль Макрон был задействован в переговорах по новому контракту Килиана с парижским грандом.

По информации El Mundo, будущим 23-летнего футболиста серьезно интересовались в Елисейском дворце. Макрон лично пообщался с Мбаппе и призвал его продолжить карьеру в Париже.

Другим посредником при переговорах с Мбаппе выступил один из предшественников Макрона на посту президента Франции - Николя Саркози.

За этой инициативой стоит эмир Катара: отмечается, что президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи и спортивному директору клуба Леонардо было приказано добиться продления Мбаппе практически любой ценой.

Тем не менее, несмотря на все старания руководства ПСЖ, вероятнее всего, Мбаппе все же покинет клуб. Ранее несколько авторитетных изданий сообщили, что Мбаппе принял окончательное решение покинуть Париж и продолжить свою карьеру в мадридском "Реале". Сообщалось, что 23-летний француз уже заключил предварительное соглашение со "сливочными".

Килиан Мбаппе: карьера