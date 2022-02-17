Зеленский: Украина должна получить систему гарантий на пути в НАТО

Украина хочет получить систему гарантий, пока проходит путь к вступлению в НАТО, чтобы иметь больше возможностей для защиты на фоне возможной новой агрессии РФ, сообщает Украинская правда.

"НАТО – единственный, по сути, сегодня из существующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Для нас там есть позиция открытых дверей. Но на этом пути большое расстояние – годы и месяцы, особенно, если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО" , - сказал

Президент также заявил, что Киев не приемлет российские требования о том, чтобы НАТО дал юридические гарантии о непринятии Украины в состав Альянса в будущем.