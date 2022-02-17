Киевскую ГЭС взяли под усиленную охрану

Военнослужащие Первой президентской бригады оперативного назначения имени гетьмана Петра Дорошенко совместно с работниками Национальной полиции Украины взяли под усиленную охрану Киевскую гидроэлектростанцию, сообщает УНИАН.

На сайте Нацгвардии отмечается, что основной задачей правоохранителей является обеспечение надежной защиты объекта, а также предотвращение несанкционированных проникновений диверсионных групп противника с целью проведения провокаций для дестабилизации обстановки как в регионе, так и в государстве.

"Учитывая вызовы сегодняшнего дня и всю ответственность, которая возложена на подразделения Национальной гвардии Украины, к несению службы отобраны наиболее опытные военнослужащие Первой президентской бригады. Среди них есть гвардейцы, которые несли службу в районе проведения ООС и имеют боевой опыт. Бойцы мотивированы и готовы совместно с полицейскими обеспечить надежную охрану и бесперебойное функционирование гидроэлектростанции" , – отметил заместитель начальника Северного Киевского территориального управления НГУ полковник Олег Дуда.

ngu.gov.ua

Правоохранители проводят превентивные мероприятия, в частности, проверяют документы лиц и транспортные средства, а также патрулируют прилегающую к ГЭС местность.