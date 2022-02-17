Угроза над Черным морем: в Болгарии подняли истребители НАТО
Два испанских истребителя Eurofighter, размещенные в Болгарии в рамках миссии НАТО, были экстренно подняты в воздух утром 17 февраля, сообщает Новое время.
Самолеты вылетели с авиабазы Граф Игнатьево из-за нарушителей болгарского воздушного пространства. Болгарские МиГ-29 не смогли подняться в воздух из-за тумана.
Экстренное реагирование понадобилось из-за иностранных самолетов, курсировавших в восточной зоне над Черным морем.
Однако испанские летчики не смогли идентифицировать нарушителей, поскольку они быстро покинули болгарское воздушное пространство.
Испанские экипажи совместно с болгарскими коллегами выполняют задачи по дежурству в воздухе, перехвате, визуальной разведке и сопровождении.