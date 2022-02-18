Названы лучшие б/у автомобили с "автоматом" по цене до $10 тыс.

Составлен рейтинг б/у автомобилей 2009-2014 годов выпуска с АКПП. Самой недорогой эксперты назвали Chevrolet Cruze, сообщает Auto.Ria.

Автомобили с автоматической коробкой переключения передач (АКПП), несмотря на стереотипы о ее "ломкости" и ненадежности, становятся все популярнее в Украине. Поскольку заявления о дороговизне в обслуживании коробки – это миф.

Список состоит из машин 2009-2014 годов выпуска, поэтому цены на них варьируются от $8200 до $10 000. Рейтинг составлен с учетом продаж на вторичном рынке в 2021 году – выбрали самые популярные модели, которые как минимум в 50% случаях выпускаются с АКПП.

Лидером, по мнению аналитиков, является Chevrolet Cruze. В 2021-м было куплено 2400 таких машин. Средняя цена этой марки 2009-2014 гг. на вторичном рынке составляет $8200.

На второе место поставили Mazda 3 со средней ценой в $8500. В прошлом году было продано 2600 таких машин. Здесь и далее речь идет о моделях 2009-2014 годов.

Ford C-Max также попал в тройку лидеров, средняя цена – $8700, показатель продаж – 1900 ед. за год.

Кроме этих моделей, в топ-10 вошли: