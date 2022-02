Журналисты западных СМИ побывали на месте обстрела детсада

Офис президента собрал группу иностранных журналистов, чтобы доставить их в Станицу Луганскую, которая 17 февраля подверглась обстрелам со стороны российских вооруженных формирований. Таким образом, власти Украины решили продемонстрировать, кто именно стрелял по детскому саду, сообщает Обозреватель.

Об этом в Facebook сообщил бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он также опубликовал соответствующие фото и видео.

"В Офисе президента было немедленно принято решение собрать группу иностранных СМИ и срочно доставить их в Станицу Луганскую. Группа коммуникационщиков из МОУ, ООС, МИД, МВД за полтора часа собрала представителей иностранных СМИ" , – отметил он.

Журналистов самолетом Нацгвардии доставили на военный аэродром на Донбассе, а оттуда на вертолетах ВСУ к Станице Луганской.

Иностранные журналисты на месте обстрелов. Источник: Facebook Антона Геращенко.

В их числе были представители The New York Times, France 24, Deutsche Welle, CNN, Reuters, Associated Press, CBS News, Agence France-Presse, "Радіо Свобода".

Иностранных журналистов сопровождали полицейские и представители пресс-службы ООС.

"Они могли сами убедится, кто и с какой стороны стрелял по украинским детям, а также покажут это сотням миллионов телезрителей и читателей по всему миру" , – подчеркнул Геращенко.

Всего зафиксировано как минимум 47 обстрелов, во время которых выпустили сотни снарядов. В результате были ранены как украинские военные, так и гражданские лица.

В посольстве США в Украине назвали такие действия нарушением Минских соглашений со стороны России. Также отреагировал и британский премьер Борис Джонсон.