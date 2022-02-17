КГГА: В случае нападения РФ население Киева эвакуируют

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук заявил, что если боевые действия дойдут до Киева, в городе будет проведена полная эвакуация населения, сообщает InfoResist.

«В случае боевых действий будет проведена эвакуация, и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ. И на обеспечение работы объектов критической инфраструктуры будут работать все подразделения «Киевпасстранса»: и наземный транспорт, и подземный», – сказал Ткачук.

В случае боевых действий метрополитен будет работать около 6 часов: три часа утром и три вечером. В остальное время метрополитен будет укрытием, рассказал он.

Справка: согласно данных Главного управления статистики по состоянию на 1 июля 2021 года в Киеве проживает 2 миллиона 954, 2 тысячи человек.