Данилов объяснил, чем вызвано обострение в зоне ООС

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в настоящее время полномасштабной военной операции со стороны РФ не наблюдается, но есть провокации, цель которых состоит в том, чтобы Украина начала отвечать военным путем, сообщает Интерфакс-Украина.

"Если речь идет о полномасштабной операции в отношении нашей страны, то мы такого не видим. Что мы на сегодняшний день видим: провокации со стороны РФ, они их наносили постоянно. Сегодня была массированная провокация (обстрел в районе Станицы Луганской – ред.). Какая у них цель? Цель – чтобы мы начали военным путем отвечать. Для того, чтобы нас обвинить в том, что мы имеем причастность - что они бы хотели, чтобы развернулось на нашей территории. Мы должны быть сдержанными и не вестись на провокации", - заявил Данилов в эфире программы "Право на власть".

Он добавил, что в Совете национальной безопасности и на уровне президента есть прекрасное понимание состояния армии.

"Она абсолютно готова, мотивирована, она понимает, что ей нужно делать", - сказал Данилов.

Также, по словам секретаря СНБО, то, что "Украина получила переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, будет охлаждать пыл России вести полномасштабную войну".

Отвечая на вопрос о том, будет ли Украина ставить вопрос о правомочности гарантий Будапештского меморандума, Данилов ответил, что " в случае, если (западные партнеры – ред.) их предоставят Украине, то будет хорошо, если нет, то у Украины есть куда лучшие гарантии как армия, общество и национальное сопротивление ".

"Они сейчас не будут смотреть на то, что было раньше. Мы понимаем, где и в каком состоянии мы находимся, у нас есть силы защитить нашу страну и убрать отсюда тех, у кого есть желание расшатывать нашу страну изнутри", - отметил он.

"Будапештским меморандумом нужно было начинать заниматься в 2014 году … Можем ли мы к нему вернуться? Должны ли мы? … Там стоят подписи президентов, премьер-министров великих стран. Будут ли они от них отказываться – я не могу сказать, потому что у меня такого ответа нет", - добавил он.