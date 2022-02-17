В Одессе мужчина устроил в кафе погром с топором

В Одессе патрульный Дмитрий Петюк задержал мужчину, который ворвался в кафе с топором и начал все вокруг крушить, сообщает УНИАН.

По данным пресс-службы Управления патрульной полиции в Одесской области, у инспектора Петюка был выходной день и вечером он отдыхал с друзьями в одном из развлекательных заведений города.

"В помещение забежал агрессивный пьяный мужчина с топором. Он угрожал гражданам и начал топором крушить столы. Дмитрий сразу отреагировал - с помощью небезразличных граждан разоружил и задержал злоумышленника" , - рассказали в пресс-службе.

В дальнейшем задержанный был передан следственно-оперативной группе, которая даст правовую квалификацию действиям мужчины.