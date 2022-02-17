Ветер обесточил Львовскую область и валил кирпичные заборы

В четверг, 17 февраля, из-за сильных порывов ветра без света остались сразу 162 населенных пункта во Львовской области, сообщает Вести.

Как заявили местные энергетики, в результате стихии обесточены 32 линии электропередач напряжением 6-10 кВ полностью и 12 частично. Восстанавливают электропитание 52 бригады из 223 работников ЧАО "Львовоблэнерго". К аварийным работам задействовали 78 единиц техники.

Без света остались населенные пункты:

Южного РЭС (Стрыйская, Дрогобычская, Бориславская, Сколевская част.);

Карпатского РЭС (Старосамборская, Самборская, Турковская част.);

Центрального РЭС (Жидачевская, Перемышлянская, Пустомытовская част.);

Западного РЭС (Городоцкая, Мостиска, Жовковская част.);

Восточного РЭС (Золочевская, Буская част.);

ЛМЭМ (Жовковская, Пустомытовская част.).

Судя по словам синоптиков, во Львовской области порывы ветра достигали 25-30 м/с. При этом, как отмечают местные жители, ветер не только валил деревья (к этому в Украине уже привыкли), но даже ограды и заборы из кирпича и бетона. В самом Львове порывы ветра даже сбивали лепнину с зданий.