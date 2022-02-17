В штабе ООС оценили военную обстановку на Донбассе

Ситуация в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) оставалась напряженной на протяжении 17 февраля, но полностью контролируема, Объединенные силы находятся в постоянной боевой готовности. Об этом заявил главнокомандующий ООС Александр Павлюк, сообщает Интерфакс-Украина.

"Ситуация в зоне проведения Операции Объединенных сил остается напряженной на протяжении всего дня (17 февраля - ред.), но она контролируется … Объединенные Силы находятся в постоянной боевой готовности. На любые действия, которые будут осуществлены со стороны агрессора будут отвечать четко и решительно. Ответный огонь применяется только тогда, когда есть угроза военнослужащим и все способы прекратить огонь противника при помощи мониторинговой миссии ОБСЕ исчерпаны" , - заявил Павлюк в эфире программы "Право на власть" на телеканале "ТСН" в четверг.

Он также добавил, что в настоящее время не наблюдается признаков продвижения незаконных вооруженных формирований ОРДЛО в сторону Украины.

"Вероятности полномасштабного вторжения в Украину мы сейчас не видим. Это провокация и игра мышцами" , - сказал Павлюк.

Он добавил, что на протяжении суток 17 февраля на Донбассе был зарегистрировано 50 обстрелов, 41 из них из запрещенного Минскими соглашениями вооружения – артиллерия и минометы.