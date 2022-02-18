Заявки на прокачку газа через Украину выросли

Заявки на прокачку газа через газотранспортную систему Украины выросли на пятницу, 19 февраля, в 1,6 раза. Об этом свидетельствуют данные оператора украинской ГТС, немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform, сообщает Лента.Ру.

Отмечается, что газопровод «Ямал-Европа» продолжает работать в режиме реверса. Номинации на прокачку топлива через газоизмерительные станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России по данным на 17 февраля составляют 50,6 миллиона кубометров, а на 18 февраля — уже 83,6 миллиона кубометров газа. При этом подчеркивается, что данная информация неокончательная и может измениться.