Появился фейк о подготовке наступления ВСУ на "ДНР"

Так называемая разведка "ДНР" заявила о планах Вооруженных сил Украины якобы захватить оккупированные территории Донбасса за четыре дня. В то же время главнокомандующий ВСУ предупредил о провокации и заверил, что все действия украинских военных носят только оборонительный характер, сообщает Обозреватель.

Российский пропагандистский "Первый канал" показал сюжет, в котором фигурирует один из оккупантов. Также в нем утверждается, что Украина якобы планирует использовать артиллерию и беспилотники для атаки.

В сюжете утверждают, что в существовании такого плана "нет сомнений", ссылаясь на некие документы, которые им показал так называемый начальник разведки "ДНР".

"Первая ударная группировка – оперативно-тактическая группа "Юг". Она планируется вдоль побережья Азовского моря, затем на Холодное, Кумачево, тем самым блокируют выход на Азовское море. Затем направляются в Донецк и продолжается наступление в район Красного Луча" , – заявил террорист.

Также он добавил, что вспомогательный удар якобы планируется на Луганском направлении.

Якобы план наступления ВСУ. Источник: кадр "Первого канала"

В то же время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил с официальным заявлением, в котором опроверг какие-либо планы украинских военных наступать на Донбасс.

"Наши действия имеют исключительно оборонительный характер. ВСУ неуклонно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права и не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей" , – подчеркнул он.

Главнокомандующий добавил, что украинская сторона проинформировала международные организации о подготовке провокации против Киева.

Также он напомнил, что ответственность за ситуацию на оккупированных территориях Донбасса несет страна-оккупант, а именно – Россия.