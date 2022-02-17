Франция выводит войска из Мали

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что французские войска покинут Мали после девяти лет боевых действий, сообщает Укринформ.

Согласно материалам BBC, Макрон заявил, что решение было принято после разрыва дипломатических отношений и роста враждебной риторики со стороны военной хунты Мали. Французский контингент находился в стране с 2013 года, ведя боевые действия против исламистских группировок.

"Мы не можем покидать наши войска, чтобы они действовали с самопровозглашенной властью, чью стратегию и скрытые цели мы не знаем" , - заявил Макрон на пресс-конференции.

Также он добавил, что это решение не связано с признанием поражения военной операции. Макрон отметил, что находящийся в Мали контингент перебазируется и продолжит боевые действия против исламистов в других странах в регионе, в частности в Нигере.

СМИ отмечает, что в регионе Сахель в Западной Африке присутствует почти 5000 французских военных, почти половина из них – в Мали. Они участвуют в операции «Бархан», цель которой – борьба с исламистскими группировками.

Отмечается, что отношения между Францией и Мали ухудшились после военного переворота в августе 2020 года. В частности, в прошлом году малийская хунта начала тесное сотрудничество с российскими наемниками из ЧВК «Группа Вагнера», которую обвиняют в военных преступлениях на Донбассе, а также на Ближнем Востоке и в Африке.