18 февраля 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются Праздник всех легкомысленных, День Плутона, Всемирный день управления информацией, сообщает УНИАН.

В США - День выпивания вина, День доения коровы во время полета в самолете, День "Большой палец вверх", День батарейки, День камбалы, фаршированной крабами, в Гамбии День независимости, в Туркменистане - День дипломатических работников, в Непале - День демократии, в Сьерра-Леоне - День вооруженных сил, в Японии - День островных языков, в Швейцарии - Бернский карнавал.

Памятные даты 18 февраля, годовщины и события

В 1895 году в Париже с треском провалилась выставка-продажа картин Поля Гогена. История следующая: большую часть своей жизнь француз Поль Гоген прожил в бедности, депрессии и болезни. Его работы часто не находили спроса, художник влачил нищенское существование, порвал с семьей, скитался. В течение ряда лет он жил в Бретани, на Панаме и острове Мартиника, в 1888 году вместе с Ван Гогом работал в Арле. Неприятие современного ему общества пробудило у Гогена интерес к традиционному укладу жизни. И вот в 1891 году в Париже была организована выставка картин Гогена, на средства от проданных картин он уехал в Океанию, на остров Таити. Там Гоген очень продуктивно провел время, написав 47 картин.

Новая коллекция была выставлена на аукционе в парижском доме Друо. Она как раз и открылась 18 февраля 1895 года. Вопреки ожиданиям, было продано только девять картин и то за небольшую сумму. Все деньги, вырученные на аукционе, ушли на то, чтобы расплатиться с аукционистами. Благодаря средствам, собранным друзьями, он смог вернуться после неудачи в Полинезию. Ему грозили штраф в 1000 франков и заключение в тюрьму за долги, чего он избежал, умерев от сердечного приступа. После смерти Гогена цикл работ, созданных художником на Таити, признали шедевром.

Его полотна были уникальны по декоративности цвета, плоскостности и монументальности композиции, обобщенности стилизованного рисунка и оказали влияние на творческие поиски многих художников начала 20 века. В 2015 году полотно Гогена "Nafea Faa Ipoipo" ("Когда ты выйдешь замуж"), созданная в 1892 году и находящаяся в собрании живописи швейцарского коллекционера из Базеля Рудольфа Штехелина, была продана за рекордные 300 миллионов долларов. Это самая крупная сумма, вырученная когда-либо за произведение искусства.

В 1911 году в Индии состоялся первый в истории почтовый авиарейс. Пилот Анри Пике доставил 6,5 тысячи писем и 250 открыток из Аллахабада в Нейни, расстояние составило 13 км. Письма были погашены специальным штемпелем с надписью: "First aerial post. U. P. Exhibition. Allahabad. 1911" ("Первая воздушная почта. Объединенная национальная выставка. Аллахабад. 1911"). Специальный штемпель аллахабадской авиапочты ставили красной краской, небольшая часть корреспонденции служебного характера получила оттиски черного цвета.

Штемпель был изготовлен по заказу правительства Индии почтовым ведомством в городе Алигаре и является уникальным: клише было уничтожено сразу же после окончания полета. На штемпеле изображен силуэт летящего биплана над горами Азии. Проект штемпеля был нарисован инициатором полета Уолтером Уиндхэмом, владельцем автомобильной фирмы, основавшим в 1908 году авиационный клуб. Сумма, вырученная от перевозки авиапочты, была передана гостинице "Оксфорд и Кембридж" на содержание студентов.

В 1913 году Фредерик Содди ввел термин "изотоп". Содди - английский радиохимик, член Лондонского королевского общества, лауреат Нобелевской премии по химии.

В 1930 году американский астроном Клайд Томбо в обсерватории Лоуэлла открыл девятую планету Солнечной системы - Плутон. Право дать название новому небесному телу принадлежало обсерватории Ловелла. Но варианты названия начали поступать со всего мира. Имя "Плутон" первой предложила Венеция Берни, одиннадцатилетняя школьница из Оксфорда. Она интересовалась не только астрономией, но и классической мифологией, и решила, что это имя - древнеримский вариант имени греческого бога подземного царства - подходит для такого, вероятно, темного и холодного мира. Официально объект получил имя 24 марта 1930 года. А спустя 76 лет, в августе 2006 года на проходившей в Праге ассамблее Международного астрономического союза, Плутон лишили статуса планеты Солнечной системы.

Он теперь лишь "карликовая планета". После недели обсуждений 2,5 тысячи астрономов, представлявших 75 стран мира, утвердили путем голосования критерии, которым должно соответствовать небесное тело для получения статуса планеты. Согласно новому определению, статус планеты присваивается "небесному телу, которое движется по орбите вокруг Солнца, принадлежащей исключительно данному небесному телу, обладает достаточной массой для образования гравитационного поля, вследствие чего данное небесное тело получает шарообразную форму". После исключения Плутона из числа планет это название закреплено лишь за 8 небесными телами: Меркурием, Венерой, Землей, Марсом, Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном. Согласно новой классификации, Плутон относится к категории малых планет, или планетоидов.

В 1978 году были проведены первые соревнования по триатлону - Ironman.

В 1979 году впервые за время наблюдений в пустыне Сахара выпал снег.

В 2004 году произошел взрыв железнодорожного состава с опасными грузами под Нишапуром (Иран). Погибли около 300 человек, около пяти сотен были ранены.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 18 февраля чтит память мученицы Агафии Панормской. Этот день считался поминальным. Его еще в народе называли Агафьей Скотницей. Агафия - покровительница домашнего скота и защитница от огня.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ссорится, особенно конфликтовать в семье. Также нельзя, чтобы в доме был беспорядок. Убраться нужно накануне.

Приметы на 18 февраля

ударил мороз - весна будет ранней и теплой, но лето - сухим;

снег не выпал - летом не будет осадков;

день теплый - скоро придет весна.

18 февраля именины

Именины у Агафьи, Антона, Феодосия, Василисы, Михаила и Александры.