Шесть стран в ООН призвали Россию не признавать "ЛДНР"

Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Албания и Норвегия в ходе заседания Совбеза ООН в четверг, обратились к России с призывом не признавать так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики", сообщает Корреспондент.

С соответствующим заявлением выступил представитель Франции Николя де Ривьера. Он отметил, что такой шаг противоречит минским соглашениям.