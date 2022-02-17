Шесть стран в ООН призвали Россию не признавать "ЛДНР"
Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Албания и Норвегия в ходе заседания Совбеза ООН в четверг, обратились к России с призывом не признавать так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики", сообщает Корреспондент.
С соответствующим заявлением выступил представитель Франции Николя де Ривьера. Он отметил, что такой шаг противоречит минским соглашениям.
"Мы предупреждаем, что такой шаг приведет к дальнейшему нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины и напрямую нарушит дух и букву минских соглашений", - подчеркнул де Ривьера.