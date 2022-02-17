Сенатор США хочет сорвать принятие резолюции солидарности с Украиной

Сенатор-республиканец Рэнд Пол, ранее активно поддерживавший Дональда Трампа, заявил, что намерен заблокировать принятие по быстрой процедуре в Сенате символической двухпартийной резолюции в поддержку Украины и осуждение действий России, сообщает Укринформ.

Как пишет The Hill, об этом законодатель заявил в четверг перед голосованием в верхней палате Конгресса.

«У нас есть некоторые поправки к этому (документу – ред.). Мы считаем, что в этой резолюции ничто не должно толковаться как санкционирование войны, и ничто в этой резолюции не должно толковаться как разрешение на использование войск в Украине» , – заявил республиканец.

Он отметил, что предложил поправки авторам документа в среду вечером, но они были отклонены. Пол также сказал, что выступит против скорейшего принятия резолюции, если она не будет включать его поправки.

По процедуре быстрое принятие резолюции требует голоса каждого сенатора. Между тем однопартиец Пола, сенатор Роб Портман заявил, что проводит переговоры со своим коллегой.