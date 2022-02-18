В метро Киева один пассажир пытался выстрелить в другого
Конфликт вспыхнул между пассажирами на платформе в метро Киева. Один из мужчин был вооружен, сообщает УНИАН.
По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошел 17 февраля на станции метро "Харьковская". Между двумя пассажирами произошел конфликт, но один из них оказался вооружен.
"Сегодня, 17 февраля, в полицию Киева от дежурной станции метро "Харьковская" поступило сообщение о том, что между двумя пассажирами возник конфликт и у одного из них есть оружие. На место прибыл наряд управления полиции в метрополитене", - говорится в сообщении.
Правоохранители отобрали у мужчины пистолет и задержали обоих мужчин. В результате инцидента никто не пострадал. Следователи выясняют обстоятельства инцидента, опрашивают свидетелей и очевидцев инцидента.