В метро Киева один пассажир пытался выстрелить в другого

Конфликт вспыхнул между пассажирами на платформе в метро Киева. Один из мужчин был вооружен, сообщает УНИАН.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошел 17 февраля на станции метро "Харьковская". Между двумя пассажирами произошел конфликт, но один из них оказался вооружен.

"Сегодня, 17 февраля, в полицию Киева от дежурной станции метро "Харьковская" поступило сообщение о том, что между двумя пассажирами возник конфликт и у одного из них есть оружие. На место прибыл наряд управления полиции в метрополитене" , - говорится в сообщении.

Правоохранители отобрали у мужчины пистолет и задержали обоих мужчин. В результате инцидента никто не пострадал. Следователи выясняют обстоятельства инцидента, опрашивают свидетелей и очевидцев инцидента.