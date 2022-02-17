В ВСУ прокомментировали понтонный мост в Беларуси

В ВСУ отреагировали на понтонный мост в Беларуси, который построили за два дня. Его зафиксировали спутники американской разведки, сообщает Сегодня.

Об этом говорится в заявлении командующего ООС, генерал-лейтенанта ВСУ Александра Павлюка в программе "Право на владу". Он отметил, что возведение понтонного моста на границе в Беларуси, является не более чем провокацией и игрой мышцами.

"Очередная провокация и игра мышцами. Больше в том направлении (белорусском — Ред.) ничего не вижу" , — сказал Павлюк.

Почему на Донбассе участились обстрелы?

Сразу несколько источников в Минобороны рассказали "Сегодня", что в ведомстве не расценивают сегодняшнюю эскалацию как начало вторжения, но расценивают как начало провокаций.