Еще одна украинка провалила допинг-тест на Олимпиаде

У украинской бобслеистки Лидии Гунько, принимающий участие в Олимпийских играх 2022 в Пекине, обнаружили положительный результат допинг-теста. Она стала второй спортсменкой из Украины, которая попалась на этом, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Согласно информации Международного агентства тестирования (ITA), в анализе украинки обнаружили "метаболит дегидрохлорметил-тестостерона 4α-хлор-18-нор-17β-гидроксиметил, 17α-метил-5α-андрост-13-ен-3α-ол (LTM M3)". Вещество внесено в Запрещенный список Всемирного антидопингового агентства.

Образец был собран ITA под управлением органа по тестированию и управлению результатами Международного олимпийского комитета (МОК) во время соревновательного антидопингового контроля 14 февраля 2022 года в Яньцине.

Сейчас украинку проинформировали о результате теста и временно отстранили от соревнований до разрешения вопроса в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Антидопинговыми правилами МОК, применимыми к Зимним Олимпийским играм в Пекине 2022 года.

"Это означает, что спортсмену запрещено участвовать в соревнованиях, тренировках, тренировках или в какой-либо деятельности во время Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине" , - говорится в сообщении.

Также отмечается, что спортсменка имеет право оспорить наложение временного отстранения в Спортивном арбитражном суде - Антидопинговом отделе (CAS ADD). Также она имеет право запросить анализ пробы Б.