Словения отказалась предоставлять оружие Украине

Министр обороны Словении Матей Танин заявил, что его страна приняла решение не поставлять в Украину оружие, сообщает Новое время.

По информации местных СМИ, министр отметил, что Словения готова поставлять только товары двойного назначения, среди которых, в частности, передвижные кухни и обогреваемые палатки.

Ранее министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы сделали совместное заявление о помощи Украине в условиях эскалации со стороны РФ. Так, для Украины предусмотрены зенитно-ракетные комплексы Stinger с ракетами класса «земля-воздух» от Литвы и Латвии. Также на этой неделе Эстония передала Киеву треть своих противотанковых ракетных комплексов Javelin.