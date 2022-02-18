Списание денег на нужды ВСУ: украинцев предупредили об очередном фейке
Украинцев предупредили об очередной фейковой новости, что распространяется в сети, относительно возможности правительства списать средства с банковских карточек на нужды ВСУ, сообщает УНИАН.
"Осторожно, фейк! "DDoS-атаки на сайты банков Украины" - тестирование правительством страны ограничение объема денежных средств населения для передачи их военным". Такую дезинформацию распространяет фейковый Telegram-канал от имени "Национального корпуса", - информирует в Telegram-канале Центр противодействия дезинформации.
Ссылаясь на данные Национального корпуса, в центре отметили, что вышеупомянутый аккаунт фейковый.
"Никто не собирается забирать деньги вкладчиков украинских банков и передавать их военнослужащим Вооруженных Сил Украины. Все банки на территории Украины работают в рамках действующего законодательства. А законом подобный механизм "заимствования" не предусмотрен", - добавили в Центре.