Списание денег на нужды ВСУ: украинцев предупредили об очередном фейке

Украинцев предупредили об очередной фейковой новости, что распространяется в сети, относительно возможности правительства списать средства с банковских карточек на нужды ВСУ, сообщает УНИАН.

"Осторожно, фейк! "DDoS-атаки на сайты банков Украины" - тестирование правительством страны ограничение объема денежных средств населения для передачи их военным". Такую дезинформацию распространяет фейковый Telegram-канал от имени "Национального корпуса" , - информирует в Telegram-канале Центр противодействия дезинформации.

Ссылаясь на данные Национального корпуса, в центре отметили, что вышеупомянутый аккаунт фейковый.