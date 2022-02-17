РФ ищет повод для вторжения - глава миссии Украины при НАТО

Обстрел позиций украинских военных на Донбассе вдоль почти всей линии столкновения с начала суток 17 февраля может свидетельствовать о том, что Россия ищет повод для вторжения. Об этом заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко, сообщает Радио Свобода.

«После того, как сегодня была обстреляна не только Станица Луганская, но и Марьинка, и Троицкое, я думаю, что сбываются, к сожалению, прогнозы о том, что Российская Федерация будет искать повод для того, чтобы обвинить Украину в обострении ситуации, и использовать это как повод для вторжения» , – сказала представительница Украины.

Как и многие западные политики и военные, Наталья Галибаренко пока не видит реализации заявлений России об отводе ее войск от границ Украины.

«Пока это только слова – об отводе. И высказываются сомнения, что фотографии, которые мы видим в интернете, соответствуют действительности. Когда они были сняты, в каком направлении движется техника – то есть это очень все остается большим вопросом. Никто не собирается ждать отвода войск. Но опять же речь идет о последних нескольких днях. И вместо отвода – продолжается наращивание» , – считает глава миссии Украины при НАТО.

Угроза российского вторжения в Украину в ближайшее время очень высока, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов 17 февраля. По данным Байдена, Россия не отвела ни одного подразделения от границ Украины.

«У нас есть причины верить, что они причастны к операции под чужим флагом, чтобы иметь повод для вторжения. Все признаки, которые у нас есть, указывают на то, что они готовятся к вторжению и нападению на Украину… По-моему, это произойдет в ближайшие несколько дней» , – сказал президент США.

Он сказал, что получил от президента России Владимира Путина ответ на свое письмо, но еще не ознакомился с ним, чтобы прокомментировать. В то же время Байден высказал мнение, что дипломатический выход из ситуации до сих пор возможен.

Вот почему я попросил секретаря Блинкена отправиться в штаб ООН, чтобы сегодня выступить с заявлением. Он выложит, в чем будет заключаться этот (дипломатический – ред.) путь, я уже изложил его Путину, кажется, в воскресенье. Поэтому да, есть путь» , – сказал Байден.

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