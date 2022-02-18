Премьер Японии призвал Путина к дипломатии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он призвал президента РФ к дипломатии и деэскалации по отношению к Украине, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Как пишут японские СМИ, Кисида заявил, что Япония выступает против применения силы и будет продолжать следить за украинско-российской ситуацией с "серьезной озабоченностью". Он пообещал, что Япония, инициировавшая телефонные переговоры, "продолжит настойчивые дипломатические усилия по ослаблению напряженности".

По его словам, Путин заверил японского лидера, что Россия не намерена вторгаться в Украину. Также президент РФ изложил позицию России по ситуации, но не стал вдаваться в подробности.

По его словам, Япония будет координировать свои действия с другими развитыми странами "Большой семерки" и при необходимости примет соответствующие меры. При этом он не уточнил, какие именно санкции он обсуждал с Путиным.

При этом отмечается, что в случае российского вторжения Япония рассматривает возможность введения санкций одновременно с "Большой семеркой", но "этот шаг может привести к дальнейшему тупику в их переговорах по двустороннему соглашению".

"Ситуация в Украине крайне напряженная. Если мы позволим изменить статус-кво силой, это пошлет неверный сигнал не только Европе, но и Азии и остальному миру" , - заявил Кисида.

Он подчеркнул, что Япония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне сосредоточения Россией вооруженных сил.