Amazon и Visa устранили разногласия между собой

Крупнейший в мире интернет-магазин Amazon помирился с одной из главных международных платежных систем Visa, отказался от планов ответных санкций в отношении нее и продолжит принимать платежи, совершаемые выпущенными ею картами, в полном объеме, сообщает Лента.Ру.

Согласно материалам CNBC, компании урегулировали конфликт, разразившийся несколько месяцев назад из-за того, что Amazon посчитал установленный Visa размер комиссии за эквайринг чрезмерным. В ответ интернет-ретейлер ввел собственную комиссию при оплате покупок картами Visa для пользователей в Австралии и Сингапуре, а также пригрозил, что перестанет принимать к оплате карты Visa в Великобритании.

В результате компаниям удалось договориться и устранить разногласия. Конкретные параметры соглашения не раскрываются. Также неизвестно, согласилась ли Visa снизить размер комиссии при оплате покупок на Amazon.

Традиционные платежные системы, прежде всего Visa и Mastercard, все чаще сталкиваются с конкуренцией со стороны новых технологических решений и сервисов, обеспечивающих возможность оплаты товаров и услуг в интернете без использования банковских карт. Это вынуждает их повышать комиссии в попытке максимизировать собственные доходы.