Сценарий кибератак против Украины взят из методичек РФ - Пентагон

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что разведывательное ведомство США продолжает оценивать недавние кибератаки на украинские государственные сайты и банки, однако их "сценарий взят из российских методичек", сообщает УНИАН.

"Касаемо подтверждения того, что за этим стоит Россия, мы, как разведывательное сообщество, продолжаем оценивать, то, что там произошло. Но я хотел бы просто указать вам... указать вам, что это сценарий, взятый из российских методичек" , - цитирует пресс-служба Пентагона заявление Ллойда на брифинге в Брюсселе.

"Вы знаете, мы ожидаем увидеть перед любой атакой кибератаки, действия под ложным флагом, усиление риторики в информационном пространстве, и мы начинаем видеть все больше и больше этого" , - добавил глава Пентагона.

Ллойд отметил, что ответа на кибератаку со стороны Штатов не будет, пока она не заденет США или элементы НАТО.