Минобороны РФ утверждает, что продолжает отводить войска

Министерство обороны России заявило, что на территорию Чечни в пункт постоянной дислокации, прибыл первый эшелон с военными и техникой, участвовавшими в "учениях" в оккупированном Крыму, сообщает Зеркало недели.

Также Минобороны страны-агрессора заявляет о возвращении на места постоянной дислокации частей проводивших учения в Брянской и Курской областях.

В дальнейшем ожидается прибытие на места дислокации частей пребывающих сейчас на территории Беларуси и принимающих участие в учениях "Союзная решимость-2022".

В сообщении говорится, что "перевозка" танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около одной тысячи километров.

Можно ли считать данные перемещения россиян началом деэскалации, или же они являются обыкновенной маскировкой ротации — пока неизвестно.

Разведывательные сообщества союзников Украины на данный момент не только не подтверждают отведение российских войск, но и констатируют увеличение состава группировки вооруженных сил РФ возле украинской границы. Эту информацию накануне подтвердил и министр обороны Украины Алексей Резников, сославшись на данные украинской разведки.