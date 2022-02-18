Блинкен обсудил с Рау визиты главы МИД Польши в Киев и Москву

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел телефонный разговор с главой МИД Польши Збигневом Рау, одной из тем беседы были недавние поездки польского министра в Киев и Москву. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, сообщает ТАСС.

По его словам, Блинкен "приветствовал встречи, которые министр иностранных дел провел в Киеве и Москве". Госсекретарь США "выразил поддержку" инициативе Рау по проведению в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) "Возобновленного диалога по европейской безопасности". Рау является сейчас действующим председателем ОБСЕ.

В документе говорится, что Блинкен и Рау заявили о "приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, а также о готовности к сдерживанию и защите от дальнейшей российской агрессии". Блинкен "выразил признательность министру иностранных дел за содействие Польши гражданам США, покидающим Украину".