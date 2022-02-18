Госдеп назвал условие возвращения посольства США в Киев

В Государственном департаменте США сообщили, что американское посольство США в Украине не будет возвращаться в Киев до снижения уровня эскалации со стороны Российской Федерации.﻿ Об этом рассказал представитель Госдепартамента США, сообщает УНИАН.

Сейчас посольство США в Украине работает в городе Львове.

"Нет планов по возвращению посольства в Киев пока Россия продолжает агрессивные действия и наращивание войск как внутри, так и вокруг Украины" , - сказал спикер Госдепартамента США.

Ранее сообщалось, что посольство США в Украине может вернуться в Киев уже к началу весны.