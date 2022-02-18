Госдеп назвал условие возвращения посольства США в Киев
В Государственном департаменте США сообщили, что американское посольство США в Украине не будет возвращаться в Киев до снижения уровня эскалации со стороны Российской Федерации. Об этом рассказал представитель Госдепартамента США, сообщает УНИАН.
Сейчас посольство США в Украине работает в городе Львове.
"Нет планов по возвращению посольства в Киев пока Россия продолжает агрессивные действия и наращивание войск как внутри, так и вокруг Украины", - сказал спикер Госдепартамента США.
Ранее сообщалось, что посольство США в Украине может вернуться в Киев уже к началу весны.