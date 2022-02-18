У миссии ОБСЕ на Донбассе грозились забрать автомобили

Боевики продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ на Донбассе. На этот раз оккупанты угрожали наблюдателям организации, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

По информации ОБСЕ, инцидент произошел 16 февраля на полигоне вооруженных формирований около н. п. Шимшиновки (Луганская область), где наблюдатели осуществляли патрулирование.

"К наблюдателям подошел невооруженный член вооруженных формирований и попросил их покинуть полигон, заявив, что им не разрешается находиться там во время учений с боевой стрельбой и они должны предварительно согласовать это с лицами, которым принадлежит фактический контроль" , - говорится в сообщении.

После этого боевик "угрожал забрать патрульные автомобили в том случае, если Миссия попытается в будущем посетить полигон без предварительного согласования".

Наблюдатели были вынуждены связаться со своим патрульным центром и покинуть этот район.

В ОБСЕ отмечают, что решительно протестуют против выдвижения каких-либо условий ее присутствию на всей территории, на которую распространяется действие ее мандата. Также там выступают против недопустимых угроз захвата собственности СММ, не имеющих оправдания ни при каких обстоятельствах.