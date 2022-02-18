МВД представило Единый реестр оружия

МВД представило Единый реестр оружия

Министерство внутренних дел представило Единый реестр оружия единой информационной системы МВД, сообщает Укринформ.

Презентация Единого реестра оружия состоялась на первой национальной конференции по вопросам предотвращения и борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ во всех его проявлениях, которая проходила в рамках совместного проекта ОБСЕ и МВД 15–16 февраля в Киеве, информирует МВД.

На конференции участники обсудили вопросы консолидации усилий по содействию развитию эффективной системы контроля оружия и противодействию правонарушениям, связанным с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

"Сегодня Украина сталкивается со значительными рисками незаконного обращения и неконтролируемого внутреннего обращения оружия. Это связано как с поставкой оружия в оккупированные территории на юге и востоке нашей страны, так и со случаями распространения стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатки с линии разграничения, контрабанды оружия, модернизации травматического оружия в боевое. Поэтому именно сейчас наше государство нуждается в усиленном ответе на незаконное обращение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на основе стратегического правительственного подхода", - отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

В настоящее время, впервые за время независимости Украины, приказом МВД утверждено положение о Едином реестре оружия ЕИС МВД, как подсистеме единой информационной системы МВД. Команда министерства продолжает активно работать над его полноценным запуском и расширением функционала, сообщили в министерстве.

"Цель регистрации огнестрельного оружия – поддержание эффективного предотвращения и расследования преступлений. Этого можно достичь с помощью единой системы, которая будет одинаковой для всех министерств и ведомств, которая обновляет информацию в реальном времени и имеет комплексное меню запросов. В этом нам помогают наши партнеры из ОБСЕ, а также Королевская конная полиция Канады, предоставившая нашим правоохранителям доступ к Справочной таблице огнестрельного оружия, используемого Интерполом", - отметил Гончаров.

Функционирование Единого реестра оружия ЕИС МВД обеспечит эффективный контроль всего цикла использования оружия, прозрачность процессов лицензирования, предоставления разрешений, приобретения, владения, проверки и обезвреживания. А автоматизация процессов информационного обеспечения в сфере обращения оружия, предметов и взрывчатых материалов, фиксации фактов его похищений и потерь сделает невозможным коррупционную составляющую в этой сфере.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко отметил, что МВД Украины и все правоохранительные органы прилагают огромные усилия для изъятия нелегального огнестрельного оружия и уменьшения его незаконного оборота.

"Для нас законодательное урегулирование порядка обращения гражданского оружия является приоритетным вопросом, поскольку эффективность правового регулирования обращения оружия влияет на безопасность не только внутри страны, но и во всем регионе", - сказал Бондаренко.

Министерство инициирует создание профильной рабочей группы для координации мер по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Кроме того, с целью реализации механизмов межведомственной координации на общенациональном уровне по вопросам, регулирующим отношения в сфере обращения огнестрельного оружия, изучается вопрос создания Национального координационного органа, в состав которого могут войти представители силовых структур, правоохранительных органов других министерств и ведомств, общественные организации и ассоциации

Важным аспектом остается введение новейших инструментов взаимодействия и обмена информацией с иностранными странами, международными партнерами, организациями: Interpol, Europol, Eurojust, Frontex для усиления борьбы с трансграничной преступностью в сфере незаконного обращения оружия.

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