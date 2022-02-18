МВД представило Единый реестр оружия

Министерство внутренних дел представило Единый реестр оружия единой информационной системы МВД, сообщает Укринформ.

Презентация Единого реестра оружия состоялась на первой национальной конференции по вопросам предотвращения и борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ во всех его проявлениях, которая проходила в рамках совместного проекта ОБСЕ и МВД 15–16 февраля в Киеве, информирует МВД.

На конференции участники обсудили вопросы консолидации усилий по содействию развитию эффективной системы контроля оружия и противодействию правонарушениям, связанным с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

"Сегодня Украина сталкивается со значительными рисками незаконного обращения и неконтролируемого внутреннего обращения оружия. Это связано как с поставкой оружия в оккупированные территории на юге и востоке нашей страны, так и со случаями распространения стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатки с линии разграничения, контрабанды оружия, модернизации травматического оружия в боевое. Поэтому именно сейчас наше государство нуждается в усиленном ответе на незаконное обращение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на основе стратегического правительственного подхода" , - отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

В настоящее время, впервые за время независимости Украины, приказом МВД утверждено положение о Едином реестре оружия ЕИС МВД, как подсистеме единой информационной системы МВД. Команда министерства продолжает активно работать над его полноценным запуском и расширением функционала, сообщили в министерстве.

"Цель регистрации огнестрельного оружия – поддержание эффективного предотвращения и расследования преступлений. Этого можно достичь с помощью единой системы, которая будет одинаковой для всех министерств и ведомств, которая обновляет информацию в реальном времени и имеет комплексное меню запросов. В этом нам помогают наши партнеры из ОБСЕ, а также Королевская конная полиция Канады, предоставившая нашим правоохранителям доступ к Справочной таблице огнестрельного оружия, используемого Интерполом" , - отметил Гончаров.

Функционирование Единого реестра оружия ЕИС МВД обеспечит эффективный контроль всего цикла использования оружия, прозрачность процессов лицензирования, предоставления разрешений, приобретения, владения, проверки и обезвреживания. А автоматизация процессов информационного обеспечения в сфере обращения оружия, предметов и взрывчатых материалов, фиксации фактов его похищений и потерь сделает невозможным коррупционную составляющую в этой сфере.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко отметил, что МВД Украины и все правоохранительные органы прилагают огромные усилия для изъятия нелегального огнестрельного оружия и уменьшения его незаконного оборота.

"Для нас законодательное урегулирование порядка обращения гражданского оружия является приоритетным вопросом, поскольку эффективность правового регулирования обращения оружия влияет на безопасность не только внутри страны, но и во всем регионе" , - сказал Бондаренко.

Министерство инициирует создание профильной рабочей группы для координации мер по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Кроме того, с целью реализации механизмов межведомственной координации на общенациональном уровне по вопросам, регулирующим отношения в сфере обращения огнестрельного оружия, изучается вопрос создания Национального координационного органа, в состав которого могут войти представители силовых структур, правоохранительных органов других министерств и ведомств, общественные организации и ассоциации

Важным аспектом остается введение новейших инструментов взаимодействия и обмена информацией с иностранными странами, международными партнерами, организациями: Interpol, Europol, Eurojust, Frontex для усиления борьбы с трансграничной преступностью в сфере незаконного обращения оружия.