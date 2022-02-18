Половина украинцев "за" выход из "Минска" в случае признания "ЛДНР" Россией

Украина должна выйти из Минских соглашений, если президент Российской Федерации Владимир Путин признает независимым﻿и государствами временно оккупированные территории Украины (ОРДЛО) — такую ​​идею поддержали 55% участников опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», сообщает Укринформ.

“55% опрошенных считают, что Украина должна выйти из Минских соглашений, если Россия признает так называемые "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами. 24% – против, 21% – не определились по этому поводу. За выход из Минских соглашений в упомянутых условиях выступает относительное большинство населения, независимо от региона проживания и возраста” , - отметили организаторы опроса.

По их данным, только в электоральном разрезе заметна разница в оценке такого развития событий: относительное большинство опрошенных избирателей партий «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Наши» либо против выхода из Минских договоренностей, либо колеблются с ответом.

Опрос проводился 16-17 февраля 2022 года среди граждан в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Выборочная совокупность: 1722 респондента. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.