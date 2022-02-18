В Нидерландах из-за шторма отменили движение поездов

В Нидерландах 18 февраля с 14.00 отменено движение поездов из-за шторма "Юнис", который, по прогнозам, сегодня обрушится на страну, сообщает Укринформ.

"Из-за шторма "Юнис" завтра (18 февраля - ред.) с 14.00 не будут выполняться внутренние и международные рейсы" , - информировала в четверг NS (Нидерландская железная дорога).

Отмечается, что меры принимаются ради безопасности пассажиров и персонала.

NS также советует путешественникам внимательно следить за прогнозом погоды при планировании поездок и по возможности не отправляться в путь сегодня.

Ранее, в Германии ураган "Иления" парализовал железнодорожное сообщение.