В Нидерландах из-за шторма отменили движение поездов
В Нидерландах 18 февраля с 14.00 отменено движение поездов из-за шторма "Юнис", который, по прогнозам, сегодня обрушится на страну, сообщает Укринформ.
"Из-за шторма "Юнис" завтра (18 февраля - ред.) с 14.00 не будут выполняться внутренние и международные рейсы", - информировала в четверг NS (Нидерландская железная дорога).
Отмечается, что меры принимаются ради безопасности пассажиров и персонала.
NS также советует путешественникам внимательно следить за прогнозом погоды при планировании поездок и по возможности не отправляться в путь сегодня.
Ранее, в Германии ураган "Иления" парализовал железнодорожное сообщение.