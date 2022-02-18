В США сочли уловкой отвод войск РФ от Украины

США получили разведданные о том, что объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Соединенные Штаты и другие мировые державы, сообщает Лента.Ру.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на четыре анонимных источника в американских и европейских структурах власти, в Вашингтоне сочли, что заявления России о возвращении войск с учений в места постоянной дислокации «могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение».