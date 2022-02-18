Байден созывает встречу с лидерами ЕС и НАТО из-за Украины

Президент США Джо Байден организует встречу с главами стран ЕС и НАТО для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом заявили в офисе премьер-министра Канады, сообщает Интерфакс.

"Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Соединенного Королевства, Европейского Союза и НАТО, чтобы обсудить Украину" , - говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьера Канады.