Большинство украинцев поддерживают интеграцию в ЕС и НАТО

Большинство украинцев поддерживают интеграцию в Европейский Союз и НАТО. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского социологического исследования по теме «Украина на фоне угроз», проведенного экспертно-аналитическим центром «Институт Горшенина», сообщает Укринформ.

Так, 53,4% респондентов считают, что Украине следует избрать направлением интеграции Европейский Союз.

В то же время, только 12,3% украинцев высказали мнение, что стране следует избрать для интеграции Таможенный союз.

Более четверти респондентов (26,5%) считают, что направлением интеграции Украины не должен быть ни Евросоюз, ни Таможенный союз.

Если бы сегодня проводился референдум о вступлении Украины в НАТО, большинство граждан (54,1%) проголосовали бы за интеграцию в Альянс.

При этом 27,9% проголосовали бы против вступления в НАТО.

Отказались от ответа на этот вопрос или не смогли его выбрать 11,0%, а 7,0% респондентов не голосовали бы на этом референдуме вообще.

Опрос проводился со 2 по 14 февраля методом личных интервью (face-to-face) по месту жительства респондентов.

Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (без учета временно оккупированных Российской Федерацией территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополь) по квотам: регион и место жительства, тип населенного пункта, пол и возраст респондентов.

Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.