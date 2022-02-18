Лидеры США и Италии обсудили антироссийские санкции

Лидеры США и Италии обсудили антироссийские санкции

Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Марио Драги провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили текущую ситуацию вокруг Украины, сообщает Корреспондент.

"Лидеры рассмотрели текущее дипломатическое взаимодействие и меры по сдерживанию, принимаемые в ответ на продолжающееся наращивание российских сил на границах Украины", -  говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

Также собеседники выразили готовность ввести против России серьезные санкции, если она решится на эскалацию.

"Они подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также готовность сделать так, что Россия понесет серьезные экономические издержки в случае дальнейшего вторжения на Украину", - информирует американская администрация.
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