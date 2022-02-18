В Германии не верят заявлениям РФ об отводе войск

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт призвала не слишком доверять России в текущей ситуации вокруг Украины, сообщает Корреспондент.

"Мы видели, что на этой неделе появились первые признаки того, что российская сторона готова способствовать деэскалации. Но эти слова не следует воспринимать наивно: теперь за этими словами должны последовать действия, причем действия, которые действительно способствуют деэскалации" , - заявила она во второй день заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Несмотря на заявления Москвы об отводе войск от украинских границ, правительство ФРГ "на основании имеющейся информации" пока не может установить, что это на самом деле произошло, сообщила Ламбрехт. По ее мнению, "пока есть только слова, никаких действий пока нет", но они "должны немедленно последовать".

Комментируя стремление Украины войти в состав НАТО, глава оборонного ведомства Германии сказала, что каждое государство должно иметь возможность самостоятельно решать, подавать ли ему заявку на членство в Альянсе. В то же время она отметила, что вступление в НАТО новых членов требует выполнения ими определенных условий и что это длительный процесс.