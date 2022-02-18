Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины

Сенат Конгресса США полного состава в четверг единогласно принял резолюцию в поддержку Украины, сообщает ТАСС.

"Принятая резолюция имеет очень большое значение" , - отметил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

По его мнению, одобрение документа означает, что американские законодатели от обеих партий "едины в стремлении защитить Украину".

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Как следует из текста резолюции, сенаторы выступают в поддержку "усилий властей Украины по восстановлению территориальной целостности". В связи с этим законодатели предлагают Вашингтону "оказывать политическую, дипломатическую и военную поддержку" Киеву в том, что касается данных усилий. Это должно включать в себя дополнительные поставки Киеву вооружений, говорится в документе.

Законодатели также предлагают администрации президента США Джо Байдена "в случае какого-либо дальнейшего вторжения или вредоносных действий со стороны России, подрывающих суверенитет Украины, использовать все имеющиеся инструменты, чтобы заставить РФ понести значительные издержки и для восстановления мира в Европе".

Резолюция опубликована на сайте сенатора Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), которая является одним из авторов данной инициативы. Итоговый текст документа отличается от того, который первоначально предлагала одобрить группа сенаторов. В финальной версии, в частности, есть следующее дополнение:

"Ничто в этой резолюции не следует толковать как объявление войны или разрешение на применение военной силы против Российской Федерации или как разрешение на ввод вооруженных сил Соединенных Штатов в Украину".

Как сообщила газета Politico, на внесении данных поправок настоял в четверг сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки). Он заявлял, что в противном случае заблокирует принятие документа.