Спасатели сообщили о последствиях обстрела Станицы Луганской

Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям вчера вечером проверили ряд сообщений о пожарах в Станице Луганской, которые возникли в результате обстрелов, сообщает Корреспондент.

Согласно данным пресс-службы ведомства, по состоянию на 23:00 на улице Магистральной в одном жилом доме в результате обстрела разрушены перекрытия здания, выбиты стекла в восьми окнах. Пострадавших нет.

В другом доме на этой улице разрушены перекрытия и покрытия, частично разрушен фронтон здания, выбиты стекла в восьми окнах. Также здесь вследствие попадания снаряда в газопровод произошло возгорание кровли на площади 4 кв.м. Обошлось без жертв.

На улице Бузковой возле нежилого дома был перебит газопровод, произошла утечка газа (без горения). Напротив этого дома в здании был поврежден фасад и выбиты стекла в трех окнах. Также никто не пострадал.

В то же время информация о пожаре в еще одном доме по улице Магистральной и доме на улице Ватутина не подтвердилась.