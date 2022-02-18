В Госдепе отреагировали на изгнание заместителя посла из РФ

В США прокомментировали ситуацию с изгнанием заместителя посла Барта Гормана из посольства в России. Как известно, российские власти выслали американского дипломата после заявлений Байдена о возможном вторжении РФ в Украину, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

В Госдепартамента США отмечают, что рассматривают такие действия России, как шаг к эскалации, сообщает CBS News.

"Действия России против (Гормана, - ред) не были спровоцированы, и мы рассматриваем это как шаг эскалации и обдумываем наш ответ" , - говорится в заявлении представителя Госдепартамента.

Там также отметили, что высылка дипломатов без причины может повлиять на связь между правительствами двух стран.

"Мы призываем Россию прекратить безосновательную высылку американских дипломатов и сотрудников и продуктивно работать над восстановлением наших миссий. Сейчас как никогда важно, чтобы в наших странах был необходимый дипломатический персонал для облегчения связи между нашими правительствами" , - говорится в заявлении.

Известно, что у Гормана была действующая виза, и он находился в стране менее трех лет.

Ранее Россия отослала дипломата США из посольства в Москве. Он являлся важным сотрудником дипмиссии после посла Джона Салливана.