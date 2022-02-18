Картина в Украине остается очень мрачной - Джонсон

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что сохраняющаяся напряженность в отношениях между Россией и Украиной "по-прежнему остается очень мрачной", сообщает Зеркало недели.

Об этом глава британского Кабинета написал в своем Twitter, перед поездкой на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

"Картина в Украине остается очень мрачной. В эти выходные я поеду на Мюнхенскую конференцию по безопасности для общения с партнерами. Запад един: деэскалация и диалог — единственный путь вперед" , — написал Джонсон.

The picture in Ukraine continues to be very grim.



This weekend I will travel to the @MunSecConf for discussions with partners.



The West is united: De-escalation and dialogue is the only way forward. pic.twitter.com/2Am1R8pqMD — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 17, 2022

Заявления Джонсона стало продолжением риторики американских союзников. Так, Госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН заявил, что Россия планирует атаковать столицу Украины в ближайшие несколько дней.

По оценкам западных разведок, президент России Владимир Путин в любой момент может начать полномасштабное вторжение в Украину, хотя США утверждают, что не владеют информацией принял ли Путин окончательное решение атаковать Украину.

Спикер Пентагона Джон Кирби впервые заявил, что США готовят пакет военной помощи Украине, где будет не только оборонительное, но и наступательное оружие.