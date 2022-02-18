Курс валют НБУ на 18 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 18 февраля 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 17 февраля, вырос до уровня 28.30 за 1 доллар.
Курс евро вырос на 27 коп до 32.20 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.74 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 17 февраля 2022 года.
Фунт стерлингов подорожал на 49 коп до 38.56 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 30.74 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 7.15 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|28.300000
|EUR
|Евро
|32.196900
|RUB
|Рубль
|0.374010
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.560200
|CHF
|Швейцарский франк
|30.740800
|PLN
|Польский злотый
|7.151200