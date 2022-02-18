Из-за непогоды обесточено 90 населенных пунктов в четырех областях

Из-за сильного ветра на утро пятницы обесточены 90 населенных пунктов в четырех областях Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 18 февраля в результате усложнения погодных условий (порыва ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 90 населенных пунктов в 4 областях (Львовская – 68, Черниговская – 11, Житомирская – 6 и Черкасская – 5)" , - сказано в сообщении.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.