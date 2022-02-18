Ажурные блины с листьями салата: эффектная закуска на Масленицу

Такие блины станут коронным блюдом вашего праздничного стола на Масленицу, ведь они выглядят очень интересно. Структура напоминает крепкую нить, из которой сплели кружево, а начинка выглядывает наружу. Поэтому если положить внутрь листья салата – получится очень стильная, цветная и полезная закуска, сообщает Обозреватель.

Идея приготовления опубликована на странице povarenok_borovkovik в Instagram.

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Как приготовить полезные кружевные блины с листьями салата. Источник: Скриншот поста povarenok_borovkovik в Instagram

Ингредиенты для блинов:

  • молоко – 300 мл
  • яйца – 2 шт
  • мука – 250 г
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л
  • соль – по вкусу
  • сахар – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

  • листья салата
  • крем-сыр
  • огурец
  • соленая рыба: горбуша, лосось или семга.

Способ приготовления:

1. На листьях салата осторожно срезать жесткую жилку.

2. Замешать тесто.

3. Выкладывать на сковороду с помощью пакета для запекания, образуя кружево.

4. На блинчик выложить листья салата.

5. Смазать крем-сыром.

6. Огурец и рыбу нарезать тонкими слайсами.

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Технология жарки ажурных блинов

7. Свернуть рулетик.

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