Ажурные блины с листьями салата: эффектная закуска на Масленицу

Такие блины станут коронным блюдом вашего праздничного стола на Масленицу, ведь они выглядят очень интересно. Структура напоминает крепкую нить, из которой сплели кружево, а начинка выглядывает наружу. Поэтому если положить внутрь листья салата – получится очень стильная, цветная и полезная закуска, сообщает Обозреватель.

Идея приготовления опубликована на странице povarenok_borovkovik в Instagram.

Как приготовить полезные кружевные блины с листьями салата. Источник: Скриншот поста povarenok_borovkovik в Instagram

Ингредиенты для блинов:

молоко – 300 мл

яйца – 2 шт

мука – 250 г

разрыхлитель – 0,5 ч.л

соль – по вкусу

сахар – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки: ⠀

листья салата

крем-сыр

огурец

соленая рыба: горбуша, лосось или семга.

Способ приготовления:

1. На листьях салата осторожно срезать жесткую жилку.

2. Замешать тесто.

3. Выкладывать на сковороду с помощью пакета для запекания, образуя кружево.

4. На блинчик выложить листья салата.

5. Смазать крем-сыром.

6. Огурец и рыбу нарезать тонкими слайсами.

Технология жарки ажурных блинов

7. Свернуть рулетик.