Ажурные блины с листьями салата: эффектная закуска на Масленицу
Такие блины станут коронным блюдом вашего праздничного стола на Масленицу, ведь они выглядят очень интересно. Структура напоминает крепкую нить, из которой сплели кружево, а начинка выглядывает наружу. Поэтому если положить внутрь листья салата – получится очень стильная, цветная и полезная закуска, сообщает Обозреватель.
Идея приготовления опубликована на странице povarenok_borovkovik в Instagram.
Ингредиенты для блинов:
- молоко – 300 мл
- яйца – 2 шт
- мука – 250 г
- разрыхлитель – 0,5 ч.л
- соль – по вкусу
- сахар – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки: ⠀
- листья салата
- крем-сыр
- огурец
- соленая рыба: горбуша, лосось или семга.
Способ приготовления:
1. На листьях салата осторожно срезать жесткую жилку.
2. Замешать тесто.
3. Выкладывать на сковороду с помощью пакета для запекания, образуя кружево.
4. На блинчик выложить листья салата.
5. Смазать крем-сыром.
6. Огурец и рыбу нарезать тонкими слайсами.
7. Свернуть рулетик.