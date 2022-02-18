Обострение на Донбассе: 60 обстрелов за сутки, есть раненые

За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали 60 обстрелов со стороны террористов. Пострадали двое украинских военных и двое гражданских, сообщает Новое время.

Как заявили в пресс-центре ООС, боевики применяли против украинских военных 122 мм артиллерию, 120 мм и 82 мм минометы, противотанковые ракетные комплексы, вооружение танка, автоматические станковые гранатометы и другое вооружение.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировали пролет беспилотника с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один — боевое травмирование. Пострадавшие находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненого военнослужащего — средней тяжести, травмированного — удовлетворительное.

Также были ранены два гражданских лица.

С начала текущих суток боевики из 122 мм артиллерии обстреляли Болотенное и Новогнатовку, Старогнатовку — дважды из 120 мм минометов, Чермалык — из автоматических станковых гранатометов, Шумы — из 82 мм минометов.