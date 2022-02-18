Ярко и сочно: топ-3 самых трендовых маникюра на весну 2022

Практические все в мире может выйти из-под нашего контроля, но, по крайней мере, мы точно знаем, какие тренды ногтей будут популярны в будущем сезоне, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Все благодаря неделям моды и страницам популярных трендсеттеров-стилистов в Instagram. Среди всего разнообразия маникюрных идей выделили три, на которые стоит обратить внимание этой весной.

Зебра, тигр и другие "животные"

Анималистичный принт, как и принт зебры, держится в трендах уже который год. Кто-то скажет, что же это за новинка такая! Да, но вот для ногтей весна станет полосатым бумом! Полоски можно выбирать не только черно-белые, но и разбавлять яркими и, казалось бы, несовместимыми цветами.

(фото: instagram.com/jinsoon)

Цветут цветы

Когда еще цвести, как не весной? Цветы могут самые необычные, например, размытые, украшенные камушками и даже налепленные, но и от скромных ромашек тоже не зарекайтесь!

Милый и яркий тренд (фото: instagram.com/naominailsnyc)

Милый и яркий тренд (фото: instagram.com/naominailsnyc)

Буквы и надписи

Также в новом сезоне на ногтевой пластине всех, кто не желает отставать от трендов, должны появиться словечки, точки, буквы и всяческие иероглифы с граффити.

Для тех, кто определиться не может (или не хочет), стилисты вообще советуют выбрать отдельный цвет и декор для каждого ногтя.