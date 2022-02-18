Высокий уровень приема витамина В12 связали с риском рака легких

Недавнее исследование ученых обнаружило значительную связь между популярной витаминной добавкой и повышенным риском рака легких, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.

Так, в 2021 году Европейском журнале по профилактике рака была обнаружена ​​тесная связь между потреблением витамина B12 и риском рака легких.

Витамин B12 выполняет множество важных функций в организме, например, помогает развитию и функционированию центральной нервной системы. Некоторым людям иногда требуется восполнить дефицит B12, но бездумное добавление добавки в рацион может даже навредить.

Ученые в исследовании отметили, что предыдущие эпидемиологические исследования сообщали о связи между потреблением витамина B12 с пищей и риском рака легких, но сейчас необходимы дополнительные опыты, чтобы прояснить эту связь для разных групп населения. Чтобы восполнить этот пробел, исследователи изучили связь между потреблением витамина B12 с пищей и риском рака легких. В исследовании приняли участие 63 257 сингапурских мужчин и женщин в возрасте 45–74 лет, которые дополнительно принимали витамин.

Что выяснили исследователи? После периода наблюдения (примерно 17 лет) у 2001 участника исследования развился рак легких. Высокий уровень потребления витамина B12 был связан со "значительно" повышенным риском рака легких.

Где содержится витамин B12

Витамин содержится в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах, дрожжевом экстракте и специально обогащенных продуктах.

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