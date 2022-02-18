Вакцины признали эффективными против штамма Омикрон-2

Вакцины против коронавируса эффективны в отношении разновидности Омикрона – BA.2, который часто называют просто – Омикрон-2, как и в отношении первой версии Омикрона. Об этом, ссылаясь на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), сообщает Корреспондент.

Так, глава департамента стратегии биологических угроз для здоровья и вакцинации ЕМА Марк Кавалери во время пресс-конференции отметил, что вакцинация предотвращает тяжелое течение коронавирусной болезни.

"Третья доза обеспечивает высокий уровень защиты от тяжелого течения заболевания и госпитализации" , - отметил он.

При этом вакцина эффективна и защищает от подштамма Омикрон-2, как и против Омикрона.