Экс-министр обороны оценил сегодняшнее состояние российской армии

Российские войска, которые стянули к границе с Украиной, сегодня находятся в деморализованном состоянии, сообщает УНИАН.

Об этом заявил генерал армии, экс-министр обороны Украины Виталий Радецкий в эфире ток-шоу "Гордон".

Он также утверждает, что военнослужащие РФ выступают против войны с Украиной.