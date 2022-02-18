Экс-министр обороны оценил сегодняшнее состояние российской армии
Российские войска, которые стянули к границе с Украиной, сегодня находятся в деморализованном состоянии, сообщает УНИАН.
Об этом заявил генерал армии, экс-министр обороны Украины Виталий Радецкий в эфире ток-шоу "Гордон".
Он также утверждает, что военнослужащие РФ выступают против войны с Украиной.
"Я учился со многими россиянами и сегодня поддерживаю связь с теми, которые учились в академии Фрунзе, в академии Генерального штаба вместе со мной. Они сейчас - некоторые руководят, некоторые не руководят, на второстепенных должностях. Сегодня войска измотанные, уставшие и уже деморализованные. Потому что сегодня та "колотнеча", которая имеет место на российской территории вдоль границы, начиная от Беларуси и заканчивая сюда, к Харькову, - постоянное напряжение. И они - все эти люди - говорят: "Нам эта война, эти маневры не нужны", - рассказал генерал.